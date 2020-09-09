وزير التعليم العالى يفتتح مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة، عبر الفيديو كونفرانس.وأعلن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، عن أن المجمع يضم المجمع ثلاثة طوابق بسعة 50 سرير عناية موزعة على النحو التالي: «15 سرير عناية متوسطة، و35 سرير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي»، وقد تم إنشاء المبنى بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون جنيه.واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن المبنى وأهميته لعلاج مرضى فيروس كورونا، وإدارته بواسطة فريق علمي من تخصصات مكافحة العدوى والعناية المركزة والأمراض الصدرية.وأضاف عبدالباسط أن المبنى له من المرونة الهندسية والتقنية ما يسمح باستخدامه كمبنى عزل للحالات الفيروسية، وذلك لتصميمه وفقًا لأحدث المعايير القياسية لمكافحة العدوى، حيث يتم تجهيز المجمع بالكامل بحوائط PVC وفينيل الأرضيات وكل الدهانات والخامات المستخدمة من مواد مضادة للبكتيريا.ولفت إلى أنه سيتم ضم الأدوار المتبقية من المبنى ليصبح أكبر مجمع للعنايات المركزة فى المنطقة مساهمة من جامعة المنصورة فى حل مشكلة نقص أسرة العناية المركزة.وقدمت الدكتورة هبة الدجلة أستاذ العناية المركزة شرحا من طرقة الدور الخامس بفتح الباب الإلكتروني ثم الدخول للغرفة شارحة نقاط تميز المبنى فى مكافحة العدوى.حضر الافتتاح الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة والدكتور وائل زكريا نائب مدير المستشفى، والدكتور خالد الطوخى نائب مدير المستشفى.