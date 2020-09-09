محافظ القاهرة يخفض سعر المتر فى التصالح على مخالفات البناء

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، القرار رقم 4976 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.وأوضح محافظ القاهرة، أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.كان محافظ القاهرة قد شدد على ضرورة التصالح في ملف الأبنية، معلنًا عن تسهيل كل الإجراءات الخاصة في ملف التصالح، وتقديم الدعم الكامل لكل الأحياء لإنجاز الملف.