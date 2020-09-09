يتبقى 4 حالات.. تعافي 380 من كورونا في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتعافي وخروج 380 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام، وذلك عقب تعافيهم من المرض وحجزهم داخل المستشفى الفترة الماضية.وأكد محافظ قنا، في بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، أن معدل الإصابات انخفض بشكل كبير، وفي المقابل ارتفع معدل الشفاء من الفيروس، حيث وصل عدد المرضى الموجودين بالمستشفى حاليا إلى 4 حالات فقط.يذكر أن مستشفى قنا العام أعاد تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ، خلال أيام السبت والأربعاء والخميس والجمعة، حيث تم فتح جميع الأقسام بالمستشفى لاستقبال وإقامة حالات الطوارئ وتقديم العلاج اللازم لها لجميع المرضى.