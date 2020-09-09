السفير الألماني يصل لمقر الخارجية الروسية على خلفية «نافالنى»

وصل سفير ألمانيا لدى موسكو جيزا أندرياس فون جاير، اليوم الأربعاء، إلى مقر الخارجية الروسية بعد استدعائه على خلفية تصريحات برلين حول وضع المعارض الروسي أليكسي نافالني ومزاعم تعرضه للتسمم.وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها قررت استدعاء السفير الألماني لتقديم الإيضاحات حول موقف برلين من طلب روسيا الحصول على معلومات عن الفحوص الطبية التي خضع لها في ألمانيا المدون الروسي المعارض أليكسي نافالني، بغية تحديد ملابسات تسممه المزعوم.وكان وزير خارجية سيرجي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن برلين تظهر موقفًا غير مقبول على الإطلاق تجاه المطالب والطلبات القانونية من موسكو بشأن الوضع مع نافالني.