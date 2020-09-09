وكيل «تعليم الفيوم» يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالدواوين والمدارس

اجتمع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد ومديري المراحل ورؤساء الأقسام، بحضور مديري عموم ديوان المديرية والعلاقات العامة، بشأن التأكيد على قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسى الجديد 2021م.وشدد على مديري الإدارات التعليمية بضرورة عقد اجتماعات مكثفة ومباشرة مع مديري المدارس وموجهى المواد والمعلمين الشرفاء بالإدارات التعليمية بشأن تنفيذ تعليمات قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة 2021مكما نبه وكيل الوزارة، بضرورة التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال الفترة القادمة بالمديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس.وأكد وكيل الوزارة، على إنهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بجميع المدارس على مستوى المحافظة، ونظافة المدارس والفصول وحمامات المدرسة ومراجعة وصلات الكهرباء والمياه ودهان سور المدرسة.