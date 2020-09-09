بكين تحث واشنطن مجددًا على وقف أشكال التبادلات مع تايوان

حثت الصين مجددًا اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية على الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ووقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، ردًّا على سؤال بأن رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقالًا ذكر فيه أن الصين ستعاقب المسئولين الأمريكيين رفيعي المستوى الذين يزورون تايوان والشركات الأمريكية المتورطة في القضايا ذات الصلة.وقال جيان "بشكل عام لا يتم التعليق على التقارير والتعليقات الإعلامية، وإن قضية تايوان تتعلق بالمصالح الجوهرية للصين، وموقف الدولة بشأنها ثابت وواضح، ولا ينبغي لأحد أن يقلل من عزم الصين وإرادتها حكومة وشعبًا في الدفاع عن مصالحها الوطنية".وأضاف جيان أنه "ينبغي على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ووقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان، والتعامل مع قضية تايوان بجدية وبصورة سليمة لتجنب إلحاق ضرر بليغ بالعلاقات الصينية الأمريكية واستقرار مضيق تايوان".