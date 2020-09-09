775 إصابة جديدة و28 وفاة بكورونا في السعودية
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:51 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 775 إصابة جديدة و28 وفاة وتعافي 720 حالة من فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي- حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء- إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل ألا تقع، والأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار.
وكانت المملكة قد سجلت أمس الثلاثاء، 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و30 حالة وفاة، و623 حالة تعافٍ.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي- حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء- إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل ألا تقع، والأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار.
وكانت المملكة قد سجلت أمس الثلاثاء، 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و30 حالة وفاة، و623 حالة تعافٍ.