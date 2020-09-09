محمد رمضان ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة بـ«يا حبيبي»

استطاع الفنان محمد رمضان، أن يحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته "يا حبيبي"، بمشاركة النجم العالمي مستر جيمس، وذلك بعد أن حصدت 5 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من طرحها على يوتيوب، محتلة المركز الرابع.وطرحت الأغنية في شكل الفيديو كليب، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، من إخراج حسام الحسيني، والذي صور مع "رمضان" مؤخرا كليب مع نجم عالمي آخر حمل اسم "بوم بوم"، وعرض منذ أشهر.من جهة أخرى، يستعد محمد رمضان، خلال الفترة المقبلة، لبدء تصوير مسلسل "موسي"، الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل 2021، وهو من إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته باسم سمرة، وياسمين رئيس، وآخرون، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.