تطوير شامل بقناة «نايل سينما» منتصف سبتمبر

صرح المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن قناة نايل سينما بصدد بدء الخطة التطويرية الجديدة لبرامج تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد رئيس القناة.و أكد رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن القناة تقوم بتجديد شامل فى الشكل والمضمون في برامجها لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين على مستوى العالم وللظهور بمحتوى مميز، لتستمر قناة نايل سينما قناة مميزة وسط باقة القنوات المتخصصة، ونوه إلى أن البرامج الجديدة تجمع بين المتعة والتسلية والثقافة السينمائية لملتقى القناة التي تعد القناة القومية للسينما المصرية وسيتم انطلاق البرامج الجديدة فى 15 سبتمبر الجاري، والبرامج هي:- برنامج "الفن السابع" (The 7 art):وهو برنامج يقدم لأول مرة على شاشة القناة والإعلام العربي ويتناول السينما فى دول العالم (بعيدا عن دول السينما العالمية المتعارف عليها) مثل كوريا - المكسيك - جنوب أفريقيا- السويد ودول أخرى، مما يخلق ثقافة جديدة للمشاهد ورؤية عصرية ومتعة مستحدثة، والبرنامج من إعداد محمود عبود – سيد شعبان- رانيا حمدان - نشوى يحيى، ومن إخراج مصطفى إدريس، وتقديم شريف نور الدين – مروة السيد، وفريق الإنتاج أحمد حسن، أحمد حجاج، أحمد فهمي، تنسيق فني هناء عبد الدايم، ويعرض البرنامج يوم السبت الساعة العاشرة مساءًا وأولى حلقات البرنامج حلقة عن السينما الجزائرية.- برنامج "غاوي أفلام":وهو برنامج خفيف يصنع علاقة مع الجمهور حول رؤيته للأفلام القديمة بفنانين جدد، ومعلومات غير معروفة عن كواليس إنتاج الأفلام، ويقترب من جمهور محبي السينما المصرية من خلال التواصل عبر اتصالات تليفونية، وأيضا من خلال التواصل على صفحة البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، والبرنامج من إعداد محمود عبود، مروه حربي، رباب القعيد، ومن تقديم مروة السيد، وإخراج محمود عمارة وداليا سالم، مراسلة آيه خالد، إعداد تقارير نشوى يحيى ورباب القعيد، فريق انتاج أحمد حسن، أحمد حجاج، أحمد رفاعي، تنسيق فني وليد عبد القادر، يعرض البرنامج يوم الأحد الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وأولى حلقات البرنامج عن فيلم "شارع الحب".- برنامج "المهرجان" (The festival)وهو برنامج يتناول تاريخ المهرجانات العريقة فى العالم نظرا لتوقف المهرجانات بسبب فيروس كورونا المستجد، في إطار رصد لأهمية دور المهرجانات وخصائص كل منها وأهم مراحلها، إعداد منى عمري ومروة حربي، تقديم رباب الشريف، وإخراج هناء عبد الدايم وكريم سمير وداليا سالم، فريق انتاج احمد حسن، شريف صلاح، تنسيق فنى هشام بيبرس، ومنسق عام القناة سماح مصطفي،يعرض البرنامج يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءًا وأولى حلقات البرنامج حلقة عن مهرجان مراكش، أهم التكريمات، أهم الجوائز، المشاركات المصرية، أهم الأفلام.وإلى جانب عمل البرامج الثلاث الجدد السالف ذكرهم بأفكار جديدة ومذيعين جدد ورؤية عصرية متميزة وجديدة..فتقوم قناة "نايل سينما" أيضا بتطوير برامج قديمة ثبت أهميتها وحسن استمرارها وهي:-- برنامج "كلوز اب":والذي يلقي الضوء من قريب علي نجم من نجوم الفن يتحدث عن مشواره الفني، ويتطرق لمحطات خاصة جدا في حياته، وهو من نوعية البرامج الجاذبة للجمهور لحبهم للفنانين ومشوار حياتهم وتميز برنامج كلوز أب بعمل عدد من أهم اللقاءات الحصرية والمميزة مع أشهر نجوم الفن في مصر والوسط الفني البرنامج من إخراج كريم سمير ودعاء أحمد، تقديم انجي علي وشريف نور الدين، إعداد مروة حربي، سيد شعبان، مدير انتاج اسماعيل يوسف، عماد خليفة، مجدي رشاد، تنسيق فني إيمان الشرقاوي، مني احمد، منسق عام القناة سماح مصطفي، يعرض البرنامج يوم الخميس الساعة العاشرة مساء.- برنامج "سينما أخرى":والذي يعد نادي للسينما المصرية الروائية الطويلة والقصيرة من خلال ضيوف وأفلامهم التي صنعوها من مصر، امتد البرنامج من خلال خاصية سكايب، وزووم لعرض وتحليل أفلام من دول العالم العربي فى الخليج وكذلك شمال افريقيا بعرض وتحليل الأفلام الهامة، من إعداد منى عمري ومحمود عبود، وإخراج مني أحمد، وإيمان الشرقاو، وتقديم رباب الشريف، تنسيق فني وليد عبد القادر، ويعرض البرنامج يوم الاحد الساعة 10:00مساء.- برنامج "ماستر سين"والذي كان عبارة عن وجهة نظر مبدع مؤلف، مخرج، مهندس ديكور، مدير تصوير فى خلال 10 دقائق وكانت الفقرة لا تأخذ حقها في العرض، وتم عمل 4 حلقات مدة كل حلقة 40 دقيقة من خلال سهرة مع فنان يقدم المشاهد السينمائية فى رؤيته وتحليلها للجمهور فى إطار مبسط البرنامج من إخراج معتز مختار، إعداد رانيا حمدان، مدير إنتاج عماد خليفة، يعرض البرنامج يوم الإثنين في الساعة الرابعة والنصف عصرا.- برنامج "تيمة":ويتناول السينما العالمية وموضوعاتها المختلفة فى إطار تسجيلي، مدة الحلقة 40 دقيقة، من إعداد وسام سليمان، أمل الجمل، إخراج مصطفى راغب.