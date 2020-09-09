توقيع الكشف الطبي على 1187 مواطنًا بقرى مركز ملوي

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1187 حالة خلال القافلة التي تم إطلاقها لتقديم كل الخدمات الطبية بقرية قصر هور التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة، وذلك خلال يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، حيث تم تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان لكل المواطنين المترددين على الوحدة الصحية الكائنة بالقرية.وأضاف أن القافلة شملت كل التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 202 حالة جراحة، و322 حالة أطفال، و109 حالات جلدية، و204 باطنة، و97 قلب، و93 أسنان، و120 نساء، و40 حالة تنظيم أسرة، بالإضافة لإجراء 111 تحاليل مختلفة، وعمل 58 حالة موجات صوتية، وعمل 4 حالات أشعة سينية، كما تم فحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 144 حالة، وذلك من خلال وجود عيادتين متنقلتين، والمعمل، واستخدام غرف داخل الوحدة لكل العيادات والصيدلية.ومن ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة بالمحافظة في تنظيم القوافل الطبية والعلاجية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى التابعة للمحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطن المصري.