رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1187 مواطنًا بقرى مركز ملوي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:54 م
توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي
المنيا ـ على حسين
طباعة
قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1187 حالة خلال القافلة التي تم إطلاقها لتقديم كل الخدمات الطبية بقرية قصر هور التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة، وذلك خلال يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، حيث تم تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان لكل المواطنين المترددين على الوحدة الصحية الكائنة بالقرية.

وأضاف أن القافلة شملت كل التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 202 حالة جراحة، و322 حالة أطفال، و109 حالات جلدية، و204 باطنة، و97 قلب، و93 أسنان، و120 نساء، و40 حالة تنظيم أسرة، بالإضافة لإجراء 111 تحاليل مختلفة، وعمل 58 حالة موجات صوتية، وعمل 4 حالات أشعة سينية، كما تم فحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 144 حالة، وذلك من خلال وجود عيادتين متنقلتين، والمعمل، واستخدام غرف داخل الوحدة لكل العيادات والصيدلية.

ومن ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة بالمحافظة في تنظيم القوافل الطبية والعلاجية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى التابعة للمحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطن المصري.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودى

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

«خلية زينب النسائية».. كيف اختبأ محمود عزت سبع سنوات؟

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

«الحرام آخرته وحشة».. «جثة تحت الكوبري» تكشف جريمة «8 أصدقاء»

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

إنفوجراف

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

مدبولي: فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء

منوعات

أقل من 4% من الشركات الأمريكية بالصين تنوى الاستجابة لمطالب ترامب

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

طبيب مناعة يحدد من يحتاج تطعيم ضد الإنفلونزا 2020

مرض يرتبط بكورونا لدى الأطفال يسبب تلفا في القلب

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
شكوى لولى الأمر
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
المزيد

الثقافة

«دور الفن فى المجتمع» بـ ثقافة المنوفية

أوركسترا «القومية للفنون» يجرى أولى بروفاته على الآلات الجديدة

محمد نبيل: «حكايات الولاد والأرض» يكشف علاقة الشهيد بأسرته

عبده الريس: الصدفة قادتني لعالم الترجمة (حوار)