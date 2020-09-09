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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«دور الفن فى المجتمع» بـ ثقافة المنوفية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:59 م
ثقافة المنوفية
ثقافة المنوفية
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع المنوفية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع التابعة له.

أقامت الإدارة الثقافية بالفرع محاضرة بعنوان "بونيفر بين الماضي والحاضر"، ألقاها محمد ماهر أحمد بإدارة الوعي الاثرى بمنطقة الاثار، وتحدث عن معنى بونيفر وأصلها.

وأقام بيت ثقافة أشمون ورشة حكي بعنوانٍ "عيد الفلاح" ألقتها وفاء جلال عضو نادي أدب أشمون تطرقت فيها لأهمية دور الفلاح على مر العصور منذ الفراعنة وحتى العصر الحديث.

ونظم بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "دور الفن في المجتمع"، ألقاها رضا خلاف أستاذ فلسفة الفن وعلم الجمال المساعد بآداب المنوفية، مؤكدًا على أن الفنون تؤثر فى النفوس والبيئة المحيطة وتمس كل إنسان في المجتمع.

ونظمت مكتبة منشأة سلطان ورشة فنية بإشراف عبدالعزيز رجب، الذى قدم نموذجًا لفازة باستخدام الطين الأسواني، كما نظم بيت ثقافة شبرا بخوم محاضرة "تعليم كيفية عمل أدوات مدرسية بخامات من البيئة" بإشراف سالي طلعت.

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