الولايات المتحدة: وفيات كورونا تقارب 190 ألفًا

اقتربت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، من 190 ألفًا.وشهد الغرب الأوسط الأمريكي انتشارًا كبيرًا للإصابات بالوباء، مع بروز ولايات مثل أيوا وساوث داكوتا كبؤر جديدة في الأسابيع القليلة الماضية.ففي أيوا، حاليًا أحد أعلى معدلات الإصابة في الولايات المتحدة، جاءت نتائج 15 في المائة من الاختبارات الأسبوع الماضي إيجابية. ويشير تحليل لوكالة "رويترز" إلى أن معدل إيجابية الاختبارات في ولاية ساوث داكوتا القريبة، بلغ 19 في المائة، ونورث داكوتا 18%.ويرتبط الارتفاع المفاجئ في ولايتي أيوا وساوث داكوتا بمعاودة فتح الكليات في أيوا، وسباق الدراجات النارية السنوي الشهر الماضي في ستيرجيس بساوث داكوتا.وكانساس وإيداهو وميزوري أيضًا من بين أعلى 10 ولايات أمريكية، من حيث معدل الاختبارات الإيجابية.وتراجعت الإصابة بفيروس كورونا لمدة 7 أسابيع متتالية في الولايات المتحدة، وبلغ معدل الوفيات حوالي 6100 حالة أسبوعيًّا الشهر الماضي.وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بكورونا في العالم، وذلك بتسجيلها أكثر من 6.3 مليون حالة، تليها الهند بواقع 4.3 مليون، ثم البرازيل التي سجلت إجمالًا 4.1 مليون.