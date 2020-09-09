طبيب مناعة يحدد من يحتاج تطعيم ضد الإنفلونزا 2020

قال طبيب المناعة الروسي، فلاديمير بوليبوك، إن المواطنين الروس الذين يشكلون مجموعة الخطر بحاجة إلى التلقيح ضد الإنفلونزا عام 2020 بالدرجة الأولى.وبينهم الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الرئة وجهاز التنفس وكذلك الذين لديهم وزن زائد والمسنون والنساء الحوامل.وقال إن هؤلاء هم أكثر الناس عرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا الذي يمكن أن يتسبب إلى احتداد أمراض مزمنة أخرى يعانون منها.وأوضح أن المسنين غالبا ما يأخذون البرد في موسمي الخريف والشتاء ويصعب على أجسامهم تحمل أمراض أخرى إلى جانب أمراض جهاز التنفس.أما النساء الحوامل فإن الإنفلونزا يمكن أن تؤثر سلبا على الجنين.وقال إن الذين لا يتحملون الإصابة بمرض الإنفلونزا لا يتحملون كذلك مرض "كوفيد – 19"، إذ أن كليهما متعلقان بالفيروسات، فهجوم فيروس الإنفلونزا لا يختلف مبدئيا عن هجوم كورونا، وكان من المستحسن أن يتخلص المرء من خطر واحد على الأقل.وأشار الطبيب إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا سيكون مفيدا كذلك للأطباء والمدرسين والأساتذة ورجال الشرطة والموظفين في النقل العام وجهاز الدولة، إذ أنهم مضطرون إلى التواصل مع المواطنين أكثر من الآخرين.ويعطي التلقيح،حسب الطبيب، ضمان 78- 80% لعدم الإصابة بمرض الإنفلونزا كما أنه يضمن السريان الخفيف للمرض في حال الإصابة به بنسبة 100%.وقال إن حملة تطعيم المواطنين ضد الإنفلونزا قد انطلقت العام الجاري قبل الموعد المعين لها عام 2019.