حبس راكب حاول تهريب شرائط ترامادول

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب قادم من فرنسا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتهريب كمية شرائط من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، اشتبهت الأجهزة الأمنية في راكب وبتفتيش حقائبه عثر على عبوات تبين احتوائها على شرائط من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات.وتم تحرير محضر وإحالة الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.