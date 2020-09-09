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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موسيقى الأفلام والدراما في حفل لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:31 م
المايسترو أحمد عاطف
المايسترو أحمد عاطف
هبة عويضة
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تنظم دار الأوبرا المصرية مساء الأحد المقبل، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ومن إخراج حازم طايل.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة رائعة من موسيقى الدراما ﻷعمال «محمد عبد الوهاب- اندريا رايدر- فؤاد الظاهرى- علي إسماعيل- عمار الشريعى- حسن أبو السعود- عمر خيرت» ومنها « عمر الخيام- بطل من ورق-كراكون في الشارع- عائلة زيزي -البخيل وأنا- غرام في الكرنك- قضية عم أحمد- صاحبة الجلالة- نصف ربيع الآخر- أيام في الحلال- هالة والدراويش- إمبراطورية م- الحفيد- دعاء الكروان. غرام فى الكرنك.. كراكون فى الشارع- شيش كباب لإسماعيل يس- إسكندرية- فيها حاجة حلوة». بالإضافة إلى بعض مؤلفات المايسترو أحمد عاطف منها إسكندرية وأهل الرضا.

يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسه في الموسم الفنى لعامي 2004- 2005، حيث تولى إدارته الدكتورة جهاد داوود، ثم تولت إدارته الدكتورة نيفين المحمودى منذ عام 2008، ويضم الأوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين، وقد شارك الأوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.

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