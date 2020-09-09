الأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي جندت 30 مراهقة لغرض التجسس
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:29 م
هبه محمدطباعة
قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي جندوا 30 مراهقة كمسعفات ولغرض التجسس والحراسة، وأطفال بعمر الـ 7 أعوام عبر الاختطاف والمال والتلقين العقائدي.
وأضافت الأمم المتحدة، أن بعض الفتيات المجندات ناجيات من عنف جنسي وزواج قسري، بحسب مانقلته فضائية " العربية عاجل ".
وأكدت الأمم المتحدة، أن الحوثيون جندوا أطفالا عبر الاختطاف والمال والتلقين العقائدي، وأوضح أن الحوثيين بأفعال قد ترتقي إلى جرائم حرب.
وأضافت الأمم المتحدة، أن بعض الفتيات المجندات ناجيات من عنف جنسي وزواج قسري، بحسب مانقلته فضائية " العربية عاجل ".
وأكدت الأمم المتحدة، أن الحوثيون جندوا أطفالا عبر الاختطاف والمال والتلقين العقائدي، وأوضح أن الحوثيين بأفعال قد ترتقي إلى جرائم حرب.