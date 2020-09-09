الأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي جندت 30 مراهقة لغرض التجسس

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي جندوا 30 مراهقة كمسعفات ولغرض التجسس والحراسة، وأطفال بعمر الـ 7 أعوام عبر الاختطاف والمال والتلقين العقائدي.وأضافت الأمم المتحدة، أن بعض الفتيات المجندات ناجيات من عنف جنسي وزواج قسري، بحسب مانقلته فضائية " العربية عاجل ".وأكدت الأمم المتحدة، أن الحوثيون جندوا أطفالا عبر الاختطاف والمال والتلقين العقائدي، وأوضح أن الحوثيين بأفعال قد ترتقي إلى جرائم حرب.