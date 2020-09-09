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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مدبولي: القانون يتيح سداد مخالفات البناء بالتقسيط لمدة 3 سنوات دون فوائد
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:27 م
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تعديل قانون رقم 1 لعام 2020 للتصالح وقمنا بتبسيط الإجراءات الخاصة به.
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