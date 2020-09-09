فلسطين تسجل 696 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء: "إنه تم تسجيل حالتي وفاة و767 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 5471 فحصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة".وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.