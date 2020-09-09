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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نوبة سعال تصيب ماكرون تسبب ذعر الفرنسيين (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:29 م
ماكرون
ماكرون
هبه محمد
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دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نوبة سعال طويلة أثارت ذعر الفرنسيين، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، ماكرون وهو يقطع خطابه فى إحدى الكليات المهنية أمام عدد من الطالبة، بسبب نوبة سعال حادة انتابته فجأة.

​واعتذر الرئيس الفرنسي للحاضرين، وطلب كوبًا من الماء وكمامة جديدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 6544 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالًا 335.524 حالة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتفادي موجة ثانية من الفيروس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 39 خلال الفترة نفسها ليصل مجملها إلى 30764، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة السابعة على قائمة أكثر الدول وفيات في العالم جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا.
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