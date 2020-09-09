ضبط 9 عاطلين كونوا تشكيل عصابي في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي يتكون من 9 عاطلين تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بالإكراه وبأسلوب توصيل الأسلاك في الغربية.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية عن ضبط 9 عاطلين "لخمسة منهم معلومات جنائية" مُقيمين بمحافظة كفر الشيخ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بالإكراه وبأسلوب توصيل الأسلاك متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة قطور - السنطة - كفر الزيات - طنطا – المحلة - بسيون بالغربية – قويسنا - بركة السبع - شبين الكوم بالمنوفية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مسدس صوت - فرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "مطواة"و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب عدد 32 حادث بذات الأسلوب وحيازتهم الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لإستخدامها في نشاطهم الإجرامى، وتم بإرشادهم ضبط عدد (32) دراجة نارية.