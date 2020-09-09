صبا مبارك تكشف عن نظامها الغذائي لإطلالة أكثر حيوية

دائمًا ما تخطف النجمة الأردنية صبا مبارك، الأنظار بإطلالاتها المفعمة بالحيوية والإشراق، فبمجرد مشاركتها صورًا مع جمهورها عبر حساباتها على التواصل الاجتماعى حتى تنهال عليها الأسئلة عن نظام غذائها وكيف تحافظ على رشاقتها.نظام غذائىفى أحدث إطلالة لـ صبا، اليوم الأربعاء، نشرت صورة جديدة، بإطلالة كاجول تناسب الصباح، فقد اختارت تي شيرت أبيض اللون، وبنطال أسود، مع شعرها "الكيرلى" القصير.وكشفت الفنانة عن نظامها الغذائي، قائلة: "صباح الفل يا حلوين، للي عم يسألوني ايش عم باكل هالايام وشو النظام، هاي قهوة باردة مع حليب اللوز وما بتكسر الصيام المتقطع".الشعر الكيرليتفضل النجمة، التألق بالشعر الكيرلي، إذ سبق وعلقت على صورة لها: "الشعر الكيرلي أكتر شي بيشبهني"، وانهالت على صورها تعليقات إيجابية، فقالت إحدى المستخدمين: "مراحل اكتمال القمر".درست المسرح، وحصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة اليرموك في إربد عام 2001، منها بدأت الدخول لعالم الفن عن طريقة والدتها الفنانة حنان الأغا وخالتها هيفاء الأغا، وجاء أول مشاركة لها بعمل تليفزيونى هو مسلسل قمر وسحر عام 1998.وظهرت فى عدد من الأعمال، آخرها مسلسل "عبور"، التى قدمته فى السباق الرمضانى الماضى، من إخراج محمد حكشى، وشاركها البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلى.