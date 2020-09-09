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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

21 قتيلًا ومصابًا فى 3 حوادث بالمنيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:27 م
حادث
حادث
المنيا ـ على حسين
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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون، نتيجة وقوع 3 حوادث مرورية اليوم الأربعاء، بأنحاء متفرقة في محافظة المنيا.

كان الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، شهد وقوع حادث تصادم أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بين سيارتين نشب حريق بإحداهما، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لإحدى السيارتين ما أدى إلى اصطدامها بأخري كانت قادمة من الاتجاه المقابل، ونتج عن ذلك تفحم إحداهما.

أسفر الحادث عن وفاة كل من «عبدالرحمن. ا» 23 سنة طالب، و«فيصل. م» 65 سنة، فلاح، و«زيدان. م» 40 سنة، فلاح، «سيد. م» 50 سنة، فلاح، «محمود. ن»، 20 سنة، عامل، و«علاء. م» 30 سنة، عامل.

وفي الحادث الثاني، أصيب 7 عمال، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال مدخل البستان، أمام مركز سمالوط شمال المحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

كما أصيب 3 أشخاص في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين، حيث وقع الحادث الأول بطريق مطاي، والثاني أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا.
تحرر عن الحوادث الثلاثة المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصرف.

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