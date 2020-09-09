فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

وردة: محو الأمية ساعدتني في المذاكرة لأبنائي

وتابعت: رغم أنني حصلت على شهادة محو الأمية لم استفيد منها وأن أصبحت أفضل حالًا من ذي قبل، واستطيع القراءة وأتابع أولادي خلال مذاكرة دروسهم.

حاربت الحكومات المتتالية الأمية بين المصريين خاصة السيدات اللاتى ترفع بينهن النسبة مقارنة بالذكور، وفرت برامجًا لمحو الأمية بدأتها ببرنامج تعليم الكبار، ثم ألزمت طلاب الجامعات على بالمساهمة المجتمعية من خلال تعليم ٥ من الأميين.وساهمت هذه البرامج في تقليل معدلات البطالة بنسبة كبيرة فتراجعت من ٣٩.٤ ٪؜ في عام ١٩٩٦ إلى ٢٤.٦٪؜ في ٢٠١٩."الدستور" في اليوم العالمي لمحو الأمية حاورت سيدات حاربن الجهل بعد أن فاتهن قطار التعليم.وردة السيد ٣٥ عامًا، ربة، أم ل٥ أطفال، قررت فتح محل بقالة داخل منزلها لتساعد زوجها الذي يعمل سائق في تدبير مصاريف المعيشة، وبسبب خسائر متتالية في البيع والشراء قررت محو أميتها لتساعدها في تقليل الخسارة وتكون قادرة على متابعة تعليم أبنائها.قالت: "تعمل إحدى جاراتي موظفة، وقالت لي أنه مطلوب منها محو أمية ٥ أشخاص، كنت واحدة منهم، متابعة: " أحضرت لي كتبًا للقراءة ووفرت لي الأدوات الدراسة التي احتاجها، كانت تأتيني يومين في الإسبوع"،مستطردة: بعد عدة أشهر دخلت امتحان وحصلت على شهادة محو الأمية.وتراجعت معدلات الأمية في مصر على مدار السنوات الماضية، فحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلها من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، ثم بلغت 25.8% عام 2017، وطبقا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار فإن نسبة الأمية انخفضت إلى 24.6% في يوليو 2019.وقالت باتعة عيد، ٥٥ عامًا، حصلت على شهادة محو الأمية وعمرى ثلاثين سنه، فقد شاركت فى برامج تعليم الكبار، موضحة أنها ابنة واحدة ولها ٣ أخوة تعلموا جميعا، لذا عندما أتيحت لها الفرصة قررت التعلم.وحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت معدلات البطالة بين الإناث مقارنة بالذكور، فبلغت 10.6 مليون، بنسبة 30.8 بالمئة، فيما كانت بين الذكور 7.8 بالمئة، بنسبة 21.1 بالمئة، وارتفعت أيضًا في الريف مقارنة بالحضر، حيث بلغت نسبة الأمية في الريف 32.2 بالمئة، مقابل 17.7 بالمئة في الحضر.وشهدت معدلات البطالة تراجعا ملحوظا بين الشباب (بين 15 و24 سنة)، لتبلغ 6.9 بالمئة، بينما تركزت بين كبار السن لتبلغ 63.4 بالمئة، بحسب التعداد السكاني في 2017.ولفت التقرير إلى أن معدلات البطالة بين الأميين بلغت 2.2 بالمئة فقط، فيما بلغت البطالة بين الجامعيين 16.7 بالمئة، وهو ما أرجعه التقرير، إلى قبول الأميين بالحد الأدنى من الأعمال، بغض النظر عن مستوى المهارة، بعكس المتعلمين.