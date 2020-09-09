الأمم المتحدة: لبنان يحتاج للاستقرار لتحقيق الإصلاح

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن لبنان يحتاج للاستقرار أكثر من أي وقت مضى لتحقيق الإصلاح وإعادة البناء.وأضافت الأمم المتحدة أن على لبنان ألا يسمح بتحويله لمنصة للخطابات والأعمال العدائية، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.وأوضحت الأمم المتحدة أن لبنان لا يحتاج إلى الاستفزازات أو التهديد بإشعال الصراعات.