رئيس جامعة المنيا يعلن التشكيل الإداري للمستشفيات الجامعية

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه تم تصعيد وتكليف عدد من الكوادر الشبابية الطبية لمناصب قيادية بالتشكيل الإداري الجديد للمستشفيات الجامعة السبع، والتي تضم "المستشفى الرئيسي، ومستشفى الاستقبال والطوارئ، والمستشفى الاقتصادي والعلاج بأجر، ومستشفى النساء والأطفال، ومستشفى الكلى والمسالك، ومستشفى الكبد، ومستشفى القلب والصدر"، وذلك بناءً على ترشيحات الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، من أجل تحقيق إستراتيجية جديدة تعتمد على تمكين الشباب ذوي الكفاءات لشغل المناصب القيادية.وأعلن «عبدالنبي» عن أسماء تشكيل الفريق الإداري لمستشفيات جامعة المنيا، والمكون من 20 منصبًا لمديري المستشفيات ونوابهم، وجاء كالتالي: تكليف الدكتور خالد محمد حسن، مديرًا للمستشفى الرئيسي، وكل من الدكتور علاء أحمد السيد، والدكتور أحمد نادي الشويخ، الدكتور محمد طارق عبدالقادر، الدكتور أحمد نادي صالح، والدكتور أحمد عبد الرحمن نوابًا لمدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمد فتحي عبدالرحمن مديرًا لمستشفى الاستقبال والطوارئ، وكل من الدكتور طارق عبدالمنعم، والدكتور مصطفى عبدالغني نوابًا له.وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تكليف الدكتور محمد عزمي، مديرًا لوحدة العلاج بالمستشفى الاقتصادي والعلاج بأجر، والدكتور أحمد سمير عبد المالك مديرًا لمستشفى النساء والأطفال، وكلًا من الدكتور محمد بهاء، والدكتور أحمد حسني نوابًا لمدير المستشفى، إلى جانب تكليف الدكتور طارق خلف فتح الباب، بمنصب مدير مستشفى الكلى والمسالك، وكل من الدكتور محمد جمال حسانين، والدكتورة بسمة فتحي نوابًا لمدير المستشفى، بالإضافة إلى تكليف الدكتور تهامي عبدالله تهامي بمنصب مدير مستشفى الكبد، والدكتور عمر عبدالعظيم نائبًا له، كما تم تعيين الدكتور نزار رفعت بمنصب مدير مستشفى القلب والصدر، وكل من الدكتور أحمد راضي عطا لله، والدكتور أحمد فتحي ماضي نواب لمدير المستشفى.وأوضح عبدالنبي أن الجامعة كانت حريصة كل الحرص على إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشبابية لشغل منصب (مدير، نائب) بالتشكيل الإداري بالمستشفيات الجامعية، والتي بلغ عددهم فيها 12 منصبًا للشباب من أصل 20 منصب، وذلك يأتي من اهتمام الجامعة ودعمها وتشجيعها للكوادر الشبابية وتحفيزها على العطاء والنهوض بممتلكات ومنشآت الدولة الصحية؛ لتقديم أفضل خدمة لائقة للمرضى والحفاظ على سلامتهم.