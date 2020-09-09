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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس الوزراء يعلن إنشاء كلية طب بشرى فى الوادى الجديد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد مهدي
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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (108) اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنشاء كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد، طبقًا للقرار الصادر بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1997م.

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، إنه من المقرر أن يتم افتتاح كلية الطب بالمحافظة اعتبارًا من العام المقبل، حيث يجرى الانتهاء من استكمال أعمال تطوير وإحلال مبنى ديوان عام المحافظة القديم ليكون مقرًا للكلية، وهو ما سيدعم منظومة العمل الطبي بالمحافظة، ويتيح الفرصة لأبناء المحافظة من أجل الالتحاق بالكلية ودعم القطاع الصحي بالمحافظة.

وكان المحافظ أعلن مؤخرًا عن تصديق وزارة التعليم العالي على مشروع إنشاء كلية طب بشري بجامعة الوادي الجديد، مؤكدًا أن الكلية ستدرج العام المقبل في التنسيق العام لكليات الجامعة، على أن يتم تحويل مبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع جمال عبدالناصر بمدينة الخارجة، لكلية طب بشري جامعة الوادي الجديد، لتكون إضافة لخدمة أبناء المحافظة في مجال الصحة.

وكانت محافظة الوادي الجديد قد استقبلت خلال شهر أبريل الماضي 2019م لجنة هندسية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكلية الهندسة جامعة أسيوط، لمعاينة مبنى ديوان المحافظة القديم، وتحديد مدى صلاحيته، ليكون مبنى لكلية طب بشري، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
مجلس الوزراء يعلن إنشاء كلية طب بشرى فى الوادى الجديد
مجلس الوزراء يعلن إنشاء كلية طب بشرى فى الوادى الجديد

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