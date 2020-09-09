883 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 75 ألفًا و981 حالة.وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل وفاتين ليبلغ عدد الوفيات 393 حالة، كما أعلنت عن شفاء 416 حالة جديدة؛ ليكون إجمالي عدد حالات الشفاء 67 ألفًا و359 حالة.