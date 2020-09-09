«أبوالغيط»: قلقون إزاء الوضع فى ليبيا

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ تجاه الوضع في ليبيا.وقال أبوالغيط، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (154): "إننا نتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ، ويحدونا الأمل في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة، الجميع يعرف إلا حلًا عسكريًا في ليبيا".كما ثمن أبوالغيط، الجهود التي تقوم بها دول عربية من أجل الوصول لتسوية للأزمة توقف نزيف الدم، معربًا عن أمله في أن تثمر هذه الجهود قريبًا، خاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، ونتيجة لما قام به الأشقاء مؤخرًا في المغرب لجمع وفدي مجلس النواب والدولة.