القبض على عنصرين من «داعش» في العراق

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن القبض على عنصرين في تنظيم "داعش" بعملية لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك.وقال في بيان صحفي، إن "الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون ولليوم الثالث على التوالي، عملية تفكيك الشبكات التابعة لعصابات داعش الإرهابية".وأضاف اللواء رسول أن "أبطال الجهاز تمكنوا من القبض على عنصرين إرهابيين في محافظة كركوك فجر اليوم الأربعاء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".