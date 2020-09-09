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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: مقترح لتطوير 5 مناطق وإقامة سوق حضاري

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:39 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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عقد اللواء خالد شعيبن محافظ مطروح، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة للعام المالي 2020-2021 في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العامن والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وناقش محافظ مطروح عددا من المشروعات المقترحة في قطاع تطوير العشوائيات والأسواق وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة وحاجة عدة مناطق لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضاري لائق للمواطنين، وفقا للأولويات وتوفير البنية التحتية والخدمية بها لبدأ أعمال الرصف بعد مراجعة مد البنية التحتية من الغاز والصرف وشبكة مياه الشرب، واستبدال شبكة كابلات الكهرباء الهوائية بأرضية بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل أعمال الرصف.

وأوضح المحافظ، أنه من المقترح تطوير 5 مناطق بمدينة مرسى مطروح، منها عزب السلام، العجارمة، الغربية، المغاربة، كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة الحاجة إلى إقامة وتطوير عدد من الأسواق، منها مقترح إقامة سوق حضاري بمنطقة الكيلو 7 ومنطقة الكيلو 4، وتطوير سوق علم الروم، لخدمة أهالي المنطقة وللقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير مكان مستقر للباعة.

وأكد محافظ مطروح مناقشة الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة في قطاع مياه الشرب والطرق، بالإضافة إلى مراجعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية والعمل على جهود التنفيذ والإسراع في إنهائها مع الالتزام بالمواصفات الفنية.

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