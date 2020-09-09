«تنسيقية الشباب»: انتظام التصويت في اليوم الثاني من «إعادة الشيوخ»

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء.وتابعت التنسيقية جولة الإعادة، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح أمس، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات التى تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».