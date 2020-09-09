تطوير 149 منطقة.. تفاصيل مشروعات أعادت للقاهرة التاريخية رونقها

- تطوير ١٤٩منطقة على٤ مراحل

-تطوير القاهرة "الخيديوية"

-" قاهرة المعز"

القاهرة المملوكية

لم تقل جمالًا عن عواصم الدول الكبرى بل تميزت بطراز معمارى يعبر عن عظمة تاريخها، فهذا شارع شاهد على عصر المماليك، وذاك يحكي تاريخ الفن في مصر، وعندما وضع الزمان بصمته على هذه المباني والشوارع كان لابد من مشروع يحييها ويعيد لها رونقها.في عام ١٩٩٨ تم تدشين مشروع تطوير القاهرة التاريخية ووضع برنامج لحماية وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية بنطاق المشروع ينقسم إلى أربع مراحل تشمل 149 أثرًا متضمنة أعمال الحفظ والترميم والصيانة وإعادة التوظيف.«الدستور» عرضت القصة الكاملة لتطوير القاهرة التاريخية والبرامج التي نفذتها الحكومة لإحيائها.في عام ١٩٧٩ تم إدراج القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي بناءً على توصية المجلس الدولي للآثار، واعتمادًا على الدراسة التى أعدها برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة (UNDP)، تم إنشاء مركز لدراسات تنمية القاهرة التاريخية، وإعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ووضع برنامج لحماية وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية بنطاق المشروع ينقسم إلى أربع مراحل تشمل 149 أثرًا متضمنة أعمال الحفظ والترميم والصيانة.وفى عام 2010م تم التنسيق مع منظمة اليونسكو ومركز التراث العالمي بباريس لإطلاق مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية بتمويل من الحكومة المصرية.تقع منطقة القاهرة الخيديوية بين ميداني التحرير والأوبرا، مرورا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، بناها الخديوي إسماعيل، أحد حكام مصر، في القرن التاسع عشر، وتنتمي مبانيها إلى طرز معمارية باريسية.على مدار ما يقرب من ٣ سنوات وضعت الحكومة مشروع تطوير"القاهرة الخديوية" على قائمة أهم المشروعات التي يتم تنفيذها، ويتم حاليًا الانتهاء من المراحل المتبقية في عملية تطوير شوارعها،فتم الانتهاء من المرحلة الثانية التى شملت تطوير ودهان واجهات العمارات بشارع طلعت حرب وعدد من شوارع وسط البلد وباب اللوق، فقد استمر العمل ما يقرب من 3 سنوات، وتتم حاليًا المرحلة الثالثة بمنطقة البورصة بشارع الشريفين.القاهرة الفاطمية تطلق على المدينة التي أسسها القائد جوهر الصقلي لتكون عاصمة الخليفة المعز لدين الله الفاطمى، ويعد شارع المعز، الأشهر فى عملية التطوير، فهو أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية فى العالم، وتمثل المنشآت الأثرية في الشارع ستة عصور إسلامية، فاطمية وأيوبية ومملوكية بحرية ثم مملوكية برجية جركسية ثم عثمانية تركية حتى نصل إلى عصر محمد على باشا الكبير.وفي مايو الماضي بدأت وزارة السياحة والآثار في أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأثرية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.وتشمل عملية التطوير إنارة الشارع والمسارات الداخلية من خلال استخدام بعض أنواع الإضاءة الجانبية مع مراعاة الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية.في عام ٢٠١٤ أعلن محمد إبراهيم وزير الآثار حينها عن اعداد مشروع لتحويل منطقة الجبانة الشرقية للقاهرة المعروفة "بجبانة المماليك " إلى منطقة تراثية سكنية،وتطويرها وتنميتها مرفقيًا وخدميًا وعمرانيًا ومجتمعيًا وثقافيًا.وتضم المنطقة عددًا من الآثار التي تعود لحقبة المماليك، منها مقابر لعدد من السلاطين مما يعطيها قيمة كبيرة باعتبارها جزءًا من القاهرة التاريخية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.