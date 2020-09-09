«عمليات التنمية المحلية»: انتظام لجان الشيوخ.. ولا شكاوى في اليوم الأول

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تابعت فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية لليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وبدء عملية التصويت بالمحافظات الـ14 في مواعيدها المحددة.وأضاف أنه مع نهاية اليوم الأول من الإعادة وبعد غلق لجان الاقتراع، لم يتم رصد أي شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.وكانت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، قد فعلت تواصلها مع المحافظين، منذ أمس في أولى أيام الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، في 14 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.