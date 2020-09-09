واشنطن تعلن تأييدها المشاورات الليبية فى المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن اتفاقها مع الأمم المتحدة على أهمية المشاورات الليبية في المغرب.وأضافت الخارجية الأمريكية أن المشاورات الليبية في المغرب ستعزز الحوار السياسي، بحسب ما نقلته فضائية «العربية عاجل».وتواصل المغرب الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا والمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي.