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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يونهاب»: طائرة مراقبة أمريكية تحلق فوق الجزيرة الكورية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
طائرة مراقبة
طائرة مراقبة
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حلقت طائرة مراقبة أمريكية اليوم الأربعاء فوق شبه الجزيرة الكورية في الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية.

وذكر موقع لتتبع حركة الطيران- بحسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- أن طائرة المراقبة الأمريكية حلقت فوق سماء كوريا الجنوبية بهدف واضح وهو مراقبة كوريا الشمالية في ذكرى تأسيسها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه بيونج يانج بالذكرى الـ72 لتأسيس دولتها، ويبدو أن ذلك تم بدون احتفالات صاخبة في الوقت الذي تحاول فيه التعافي من الأضرار التي خلفتها الأعاصير المتتالية الأخيرة.

وأفادت مصادر إعلامية كورية شمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ترأس اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب (العمال) الحاكم، الليلة الماضية، حيث ناقش فيه الأضرار التي لحقت بمنطقة تعدين شرق البلاد بعد أن ضربها إعصار الأسبوع الماضي.

فيما أوضح مسؤولون كوريون جنوبيون عدم وجود أنشطة عسكرية غير عادية تتعلق بالذكرى السنوية لتأسيس الشطر الشمالي.

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