القومي لثقافة الطفل يقدم «مناطق أثرية مصرية» على يوتيوب اليوم

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ورئاسة الدكتور محمد ناصف، اليوم الأربعاء، عروضًا وأنشطة على قناته عبر يوتيوب، تبدأ من الساعة 3 حتى الخامسة مساءً، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وذلك من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".في تمام الثالثة عصرًا، يقدم المركز ورشتنا من بيتنا "شنطة بالجوخ" من إعداد وتقديم فاطمة إبراهيم، وتصوير ريهام جمال، وتنفيذ مروة طلبة.وفي تمام الرابعة عصرًا "الشيف الصغير، ويقدم وجبة "مكرونة بالخضار واللبن بالعسل الأسود" فكرة إيمان صبري، ومراجعة المادة العلمية مروة عادل.في تمام الخامسة يقدم المركز إبداعات الصغار"مناطق أثرية مصرية" تقديم مريم عادل، وإعداد شيماء مصطفى.