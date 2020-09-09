حبس متهمين تسببا في وفاة نقاش أثناء التنقيب عن الآثار بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان الإسكندرية، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالتسبب في وفاة نقاش أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص مجهول فى الملاحات أسفل كوبرى الثروة السمكية، دائرة القسم.وانتقل ضباط مباحث القسم، إلى موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين من أن الجثة لشخص فى الأربعين من العمر يرتدى كامل ملابسه ملفوف فى "كوفرتة" حمراء اللون، وبمناظرتها تبين عدم وجود أى إصابات ظاهرة بها وإنها فى بداية التحلل الرمى مما يرجح وفاة صاحبها منذ عدة أيام.تم تشكيل فريق بحث والتعرف على هوية المتوفى ويدعى «خليل. م. خ»، 45 سنة، نقاش، مقيم بمنطقة وادى القمر دائرة قسم شرطة الدخيلة، وأن المتوفى منفصل عن زوجته منذ فترة ومنقطع علاقته بجميع أفراد عائلته ويقيم بصحبة مجموعة من العمال فى سكن بالإيجار.وأشارت التحريات إلى أن تم مشاهدة المتوفى قبل اختفائه مع صديقه «حسن. ا»، وأن الأخير على علاقة بشخص يدعى «مصطفى»، يمتلك منزلا بشارع خيرالله بمنطقة العجمى دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبعد استعانته ببعض الدجالين وممارسة أعمال السحر أخبروه بوجود آثار أسفل المنزل، وعقد العزم على ضرورة الحفر واستخراج الخبيئة الموجودة أسفله.وطلب من صاحب المنزل من المتهم حسن الاستعانة ببعض الأشخاص لتنفيذ عملية الحفر وبالفعل تم الاستعانة بالمتوفى وعدد آخر من الأشخاص وبدأوا عملية الحفر لمدة أسبوع فى حفرة بعمق 5 أمتار وأثناء نزول المتوفى بها انهال عليه التراب وتوفي في الحال.وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتخلص من الجثة فى مكان العثور عليها، وتحديد جميع المتهمين وهم صاحب المنزل وصديق المتوفى و6 آخرين.وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط معاونى مباحث القسم من القبض على المتهمين، وبمواجهة المتهم مصطفى، صاحب المنزل اعترف كيف تخلص من الجثة، حيث قرر أنه كان فى زيارة إلى مدينة القاهرة وأبلغه ابنه تليفونيا أن الحفرة انهارت ووفاة المجني عليه داخلها فحضر على الفور وتمكنوا من الحفر مرة أخرى واستخراج الجثة ثم قاموا بتنظيفها من أثر التراب واستبدلوا ملابسها وفى اليوم التالى أحضروا سيارة مينى باص صغير "توناية" وضعوا فيها الجثة وألقوها بمنطقة الملاحات أسفل كوبري الثروة السمكية بغية تحللها، وألقوا متعلقاته الشخصية بطاقته بخليج المكس لكي لا يتعرف أحد على الجثة.تم اصطحاب المتهمين الى موقع الحادث وأرشدوا عن مكان التخلص من المتعلقات الشخصية للمتوفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.