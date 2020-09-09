النرويج تستقبل 50 مهاجرًا من مخيم للاجئين فى اليونان دمره حريق

أعلنت حكومة النرويج أنها ستستقبل 50 مهاجرًا من مخيم "موريا" للاجئين في اليونان، الذي دمره حريق الليلة الماضية.وقالت رئيسة الوزراء، أرينا سولبرج: "لقد بدأنا العملية"، مضيفة أن التركيز سيكون على الأسر والأطفال وسيتم النظر في طلبات اللجوء في النرويج.ووصفت سولبرج مشاهد الحريق الهائل في المخيم الواقع بجزيرة ليسبوس اليونانية بأنها "مروعة" قائلة إنه يجب تحديد سبب الحريق.وسيكون المهاجرون الـ50 جزءًا من حصة النرويج من اللاجئين وهي ثلاثة آلاف لهذا العام.وكانت وسائل إعلام يونانية قد ذكرت في وقت سابق أن حرائق ضخمة عدة اندلعت داخل وحول مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس ليل الثلاثاء- الأربعاء.وقامت السلطات بإجلاء معظم الأشخاص من المخيم الذي اشتعلت النيران فيه بالكامل تقريبًا، حسب محطة "إي آر تي".