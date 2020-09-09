«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

كشفت تفاصيل قضية إيقاف عامل بدار مناسبات مسجد "الرحمن" بالغردقة بمنطقة السقالة عن مفاجآت كبيرة، وهي أن السبب وراء القرار فتحه غرفة دار المناسبات والسماح لشاب وفتاة متزوجين "عرفيا" بالإقامة فيها 3 أيام كاملة.بدأت تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمسؤولي مديرية أوقاف البحر الأحمر من أحد العاملين بدار مناسبات مسجد الرحمن بالسقالة، يفيد بأنه تعذر عليه فتح غرفة بدار المناسبات خلال ورديته، وعند الطرق سمع أصواتا من الداخل، وبفتح الباب وجد شابا وفتاة "دون ملابسهم".أخطرت مديرية أوقاف البحر الأحمر الأجهزة الأمنية بالواقعة وإخطار وزارة الأوقاف، وتم القبض على الشاب والفتاة والعاملين المعينين بدار المناسبات المذكور للتحقيق معهم في الواقعة.وتبين أن العامل المدعو "ع. ا" فتح غرفة دار المناسبات لشاب في بداية العقد الثالث من العمر، مقيم بمحافظة كفر الشيخ يعمل عامل، وفتاة في منتصف العقد الثاني من العمر طالبة، حيث كانوا يقيمون بها في الفترة المسائية منذ 3 أيام.وأظهرت التحقيقات، أن المتهم "ع. ا" اعترف بإدخاله الشاب والفتاة لغرفة دار المناسبات بدافع "عمل الخير"- على حد تعبيره، وهو ما أكد الشاب والفتاة.من جهتها، أخطرت مديرية أوقاف البحر الأحمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي أصدر قراره بإيقاف العامل، وكذلك من المقرر أن تحقق مع العامل الآخر، لتركه محل عمله وحدوث الواقعة في ورديته، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة معهم.تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الغردقة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، وقف عامل عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة، لفتحه دار مناسبات مسجد الرحمن بالغردقة بالمخالفة للتعليمات، وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.