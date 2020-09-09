«الديكور السينمائي» على طاولة «القومي للسينما» اليوم

ينظم المركز القومي للسينما، اليوم الأربعاء، ورشة تعليم بعنوان "فن الديكور السينمائي" في تمام السابعة مساء، بمقر المركز بمدينة الفنون بالجيزة، تحت إشراف مهندس الديكور شادي العناني.وتتناول الورشة أهمية الديكور في العمل الدرامي، وأنه شريك أساسي لكل من المخرج والسيناريست، ومسيرة تطوير الديكور في السينما من بداية الأدوات الأولية حتى الخلفيات الإلكترونية التي استخدمت مؤخرًا، وأهمية الديكور في نجاح الأعمال السينمائية أو فشلها.ويشار إلى أن المركز القومي للسينما، يقدم العديد من الأنشطة السينمائية، والتي منها إنتاج الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والطويلة، بالإضافة إلى المشاركة في المهرجانات الدولية، والندوات وتنظيم العروض السينمائية الخاصة.