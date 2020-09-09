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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تطلق 13 قافلة طبية من «حياة كريمة»

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 13 قافلة طبية، اليوم الأربعاء، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار إلى إطلاق القوافل في مناطق الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وكوم أشقاو مركز طما محافظة سوهاج، والبرج القديم مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والعطيات مركز دشنا محافظة قنا، ووحدة عرب العمارين مركز حى عتاقة محافظة السويس، وعلى حمودة مركز ناصر محافظة بنى سويف، وساقية المنقدى مركز أشمون محافظة المنوفية، وشرباص مركز فارسكور محافظة دمياط، ومنشأة نصار مركز دمنهور محافظة البحيرة، وقورتة تانى مركز نصر النوبة محافظة اسوان، وأولاد عبدالله مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وطوسون محافظة الإسماعيلية، وبنجر 25 مركز الحمام محافظة مطروح.

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