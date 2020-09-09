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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أين تذهب هذا المساء.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
نضال ممدوح
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تقام عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الأربعاء، بمختلف الهيئات والمراكز الثقافية، يرصدها "الدستور" خلال السطور التالية:

يُقيم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما٬ برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وإشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية٬ في السابعة مساءً٬ ورشة بعنوان "مدرسة الديكور السينمائي".

تستقبل قاعة صلاح جاهين التابعة لمسرح البالون بالعجوزة٬ في الثامنة مساءً٬ أولى ليالي عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي"، من إخراج حسن الشريف.

تحتضن قاعة آدم حنين، التابعة لمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ في السادسة مساءً٬ افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "عن معالم القاهرة التاريخية" للفنان جورج فخري. ويستمر حتى 14 سبتمبر الجارى.

يحل الباحث الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس٬ في الثامنة والنصف٬ ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث يقدم محاضرة بعنوان "الأوبئة والتاريخ في مصر الحديثة".

يحل الشاعر مسعود شومان٬ في السادسة٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب" حيث يقدم "شومان" قراءة لمجموعة من قصائد شعرية بعنوان: "دكان للخردة- بس مين يفهم- العطار".

يستقبل مسرح ساحة الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساءً٬ العرض المسرحي "كارمن" والمشارك في مسابقة العروض الحية٬ ضمن فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

تستقبل خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساءً٬ عرض "الخادمتان"، والذي تقدمه فرقة الرقص المسرحي الحديث٬ تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني، العرض من تصميم وإخراج سالي أحمد.

تقيم دار بتانة للنشر في الثامنة مساءً٬ حفل إعلان نتيجة٬ جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول٬ في دورتها الأولى، وذلك في مقر مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، حيث جرى الاتفاق أن تقوم المؤسسة بطباعة العمل الفائز.

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف مساءً، العرض المسرحي "بلا مخرج" لفرقة صوفي للفنون الأدائية، ضمن مسابقة العروض الحية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

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