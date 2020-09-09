«الغسالة» يتصدر شباك التذاكر بـ13.3 مليون جنيه

تصدّر فيلم «الغسالة» إيرادات السينما في مصر، محققًا 13.3 مليون جنيه، رغم تقييد عدد المشاهدين في صالات العرض، بسبب جائحة كورونا.وحقق فيلم «الغسالة» 13 مليونًا و270 ألفًا و246 جنيهًا في نحو 40 يومًا وسط ما يقرب من 5 أفلام معروضة.وقال صفوت الهلباوي، مدير التوزيع في شركة «دولار فيلم»، لـ«الدستور»، إنَّ فيلم «الغسالة» حقق إجمالي إيرادات حتى أمس الثلاثاء اقتربت من المليون الرابع عشر، إذ حقق 13 مليونًا و270 ألفًا و246 جنيهًا.الفيلم بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وآخرون وهو من إخراج عصام عبدالحميد.