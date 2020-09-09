كيرا الصباح: «أمل حياتي» انطلاقة جديدة.. والفتاة الشعبية صعبة (حوار)



لفتت الممثلة الشابة كيرا الصباح الأنظار إليها في مسلسل "إلا انا" حكاية "أمل حياتي"، وذلك مع بداية عرضه عبر "قناة dmc" احد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وهو العمل الذي يقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، والفنان بيومي فؤاد، وحقق ردود أفعال قوية في الفترة الأخيرة، بينما كشفت كيرا الصباح في حوارها لـ "الدستور"، عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل وعن كواليس العمل في الحوار التالي..



- بداية حدثينا عن ردود الفعل حول دور "أميرة" بمسلسل "إلا انا" في حكاية "أمل حياتي"؟



"مبسوطة جدًا كانت ردود الفعل قوية جدًا، والجمهور كان متفاجئ وأعادوني بردود الفعل المشجعة في حكاية أمل حياتي، للنجاح اللي حققته من خلال دور رقية العطار في مسلسل الأب الروحي، وتلقيت ردود أفعال قوية وخاصة أن الغالبية، تعلم أنني ملكة جمال مصر فرأوا أن هناك اختلاف بين العملين، الحمدلله الناس متفاجأة بيه جدًا، أما في حكاية أمل حياتي، نفسها فتقديم دور فتاة شعبي هو أمر صعب وخاصة انك تخرج بعيدا عن الشخصية الحقيقية لك، وهذا هو دور الممثل والحمدلله أن شخصية "أميرة" قد حظيت بردود فعل قوية.



- ما هي كواليس وقت تصوير العمل وكم استغرق وقت تصوير مشاهدك؟



صورت مشاهدي فيما يقرب من 8 أيام ومشاهدي أغلبها كانت مع الفنان أحمد كشك، والفنان صبري عبدالمنعم والذي يقدم شخصية والدي في مسلسل "إلا أنا" حكاية "أمل حياتي"، وبعض المشاهد مع الفنانة حنان مطاوع. لفتت الممثلة الشابة كيرا الصباح الأنظار إليها في مسلسل "إلا انا" حكاية "أمل حياتي"، وذلك مع بداية عرضه عبر "قناة dmc" احد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وهو العمل الذي يقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، والفنان بيومي فؤاد، وحقق ردود أفعال قوية في الفترة الأخيرة، بينما كشفت كيرا الصباح في حوارها لـ "الدستور"، عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل وعن كواليس العمل في الحوار التالي.."مبسوطة جدًا كانت ردود الفعل قوية جدًا، والجمهور كان متفاجئ وأعادوني بردود الفعل المشجعة في حكاية أمل حياتي، للنجاح اللي حققته من خلال دور رقية العطار في مسلسل الأب الروحي، وتلقيت ردود أفعال قوية وخاصة أن الغالبية، تعلم أنني ملكة جمال مصر فرأوا أن هناك اختلاف بين العملين، الحمدلله الناس متفاجأة بيه جدًا، أما في حكاية أمل حياتي، نفسها فتقديم دور فتاة شعبي هو أمر صعب وخاصة انك تخرج بعيدا عن الشخصية الحقيقية لك، وهذا هو دور الممثل والحمدلله أن شخصية "أميرة" قد حظيت بردود فعل قوية.صورت مشاهدي فيما يقرب من 8 أيام ومشاهدي أغلبها كانت مع الفنان أحمد كشك، والفنان صبري عبدالمنعم والذي يقدم شخصية والدي في مسلسل "إلا أنا" حكاية "أمل حياتي"، وبعض المشاهد مع الفنانة حنان مطاوع.

كيرا الصباح

- هل هناك تطور في أحداث الشخصية بالمسلسل وبالنسبة للخط الدرامي؟



بالطبع هناك تطور كبير في شخصية "أميرة"، وسوف يرى المتابع للمسلسل هذا التطور بشكل كبير، وخاصة مع نهاية الحلقات، وأتمنى أن يستمر المشاهد والجمهور المتابع للمسلسل في متابعة الحلقات بشكل مستمر، حيث أن هناك مفاجآت كثيرة.



- لماذا وافقت علي الدور وما هي أكثر الأمور التي جذبتك لتقديمه؟



وافقت علي الدور لأنه بعيد عن شخصيتي الحقيقية، وليس شبهي نهائيًا وأنا دائمًا أحب تلك الأدوار، الأدوار التي لا تعتمد علي الجمال أو الملابس، وهي الأدوار التي تثبت ما ان كان الممثل يجيد تقديم شخصيات مختلفة أم لا، وأنا بطبعي كممثلة ابدأ مشواري الفني، أحاول أن أدخل في هذا الاختبار والموافقة علي تلك الأدوار التي أراها من وجهة نظري صعبة جدًا.



- هل استعنت بمرجع لتقديم الشخصية وخاصة أنها فتاة شعبية؟



لا، لم استعن بأي مرجع نهائي لتقديم دور الفتاة الشعبية التي أقدمها من خلال شخصية "أميرة" في حكاية "أمل حياتي"، ولكن ما فعلته فقط هو أنني حاولت المذاكرة جيدًا مع المخرج ومع الممثلين الذين أقف أمامهم، وقرأت السيناريو جيدًا، من أجل أن يخرج الدور بهذا الشكل.



- هل شخصية "أميرة" تجعل كيرا الصباح تقدم الفتاة الشعبية للمرة الأولي؟



هي المرة الأولي بالفعل التي أقدم فيها دور الفتاة، وقدمت أدوار مختلفة خلال العامين الماضيين، لن يرى الجمهور تشابهًا بين دور وآخر، وهذا الدور قريب إلى قلبي بشكل كبير. بالطبع هناك تطور كبير في شخصية "أميرة"، وسوف يرى المتابع للمسلسل هذا التطور بشكل كبير، وخاصة مع نهاية الحلقات، وأتمنى أن يستمر المشاهد والجمهور المتابع للمسلسل في متابعة الحلقات بشكل مستمر، حيث أن هناك مفاجآت كثيرة.وافقت علي الدور لأنه بعيد عن شخصيتي الحقيقية، وليس شبهي نهائيًا وأنا دائمًا أحب تلك الأدوار، الأدوار التي لا تعتمد علي الجمال أو الملابس، وهي الأدوار التي تثبت ما ان كان الممثل يجيد تقديم شخصيات مختلفة أم لا، وأنا بطبعي كممثلة ابدأ مشواري الفني، أحاول أن أدخل في هذا الاختبار والموافقة علي تلك الأدوار التي أراها من وجهة نظري صعبة جدًا.لا، لم استعن بأي مرجع نهائي لتقديم دور الفتاة الشعبية التي أقدمها من خلال شخصية "أميرة" في حكاية "أمل حياتي"، ولكن ما فعلته فقط هو أنني حاولت المذاكرة جيدًا مع المخرج ومع الممثلين الذين أقف أمامهم، وقرأت السيناريو جيدًا، من أجل أن يخرج الدور بهذا الشكل.هي المرة الأولي بالفعل التي أقدم فيها دور الفتاة، وقدمت أدوار مختلفة خلال العامين الماضيين، لن يرى الجمهور تشابهًا بين دور وآخر، وهذا الدور قريب إلى قلبي بشكل كبير.

كيرا الصباح

- كيف ترين فكرة تقديم مسلسل بحلقات قصيرة بدلًا من 30 حلقة؟



الأعمال القصيرة نفسها، هي سلاح ذو حدين لأنها تبعدك عن الملل المعروف في بعض الأعمال الدرامية الطويلة، وفي نفس الوقت هناك اعمال تصل حلقاتها إلى 30 حلقة و45 حلقة وتلقي نجاحًا كبيرًا، وبشكل عام أنا أحب المشاركة في أي من الثلاثة، ولكن الجمهور له رأي آخر في تلك الفكرة وهي أذواق أري أن هناك يحبون 30 حلقة وآخرون يحبون الحلقات القصيرة.



- ماذا عن توقيت عرض العمل؟



توقيت العرض ممتاز جدًا، وانا بطبيعتي عندما أكون من الجمهور ليس كممثلة أحب المسلسلات التي تقدم خارج السباق الرمضاني، لأنها يتم مشاهدتها بشكل جيد بعيدًا عن الزخم الرمضاني، وتوقيت العرض كان مميزًا والتأكيد علي ذلك هو متابعة الجمهور له.



- كيف كان التعاون والتعامل مع المخرج أحمد حسن؟



من أفضل المخرجين الذين تعاملت معهم في مشواري الفني القصير، فهو شخصية "فظيعة علي مستوي الشغل وعلى مستوى الأخلاق" وعلى مستوى حبه للفن والممثلين، روح "اللوكيشن" كلها طاقة إيجابية، هو مخرج "شيك" في كل شئ، ومخرج متكامل، وسيكون له مستقبل كبير جدًا، وأي فنان يتمنى العمل معه وخاصة بعد النجاح الذي حققته حكاية "امل حياتي". الأعمال القصيرة نفسها، هي سلاح ذو حدين لأنها تبعدك عن الملل المعروف في بعض الأعمال الدرامية الطويلة، وفي نفس الوقت هناك اعمال تصل حلقاتها إلى 30 حلقة و45 حلقة وتلقي نجاحًا كبيرًا، وبشكل عام أنا أحب المشاركة في أي من الثلاثة، ولكن الجمهور له رأي آخر في تلك الفكرة وهي أذواق أري أن هناك يحبون 30 حلقة وآخرون يحبون الحلقات القصيرة.توقيت العرض ممتاز جدًا، وانا بطبيعتي عندما أكون من الجمهور ليس كممثلة أحب المسلسلات التي تقدم خارج السباق الرمضاني، لأنها يتم مشاهدتها بشكل جيد بعيدًا عن الزخم الرمضاني، وتوقيت العرض كان مميزًا والتأكيد علي ذلك هو متابعة الجمهور له.من أفضل المخرجين الذين تعاملت معهم في مشواري الفني القصير، فهو شخصية "فظيعة علي مستوي الشغل وعلى مستوى الأخلاق" وعلى مستوى حبه للفن والممثلين، روح "اللوكيشن" كلها طاقة إيجابية، هو مخرج "شيك" في كل شئ، ومخرج متكامل، وسيكون له مستقبل كبير جدًا، وأي فنان يتمنى العمل معه وخاصة بعد النجاح الذي حققته حكاية "امل حياتي".

كيرا الصباح