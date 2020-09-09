تأخر فتح 7 لجان فى أسيوط

كشف محمود معوض نفادي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بأسيوط ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، عن تأخر فتح 7 لجان على مستوى المحافظة بسبب تأخر القضاة.وأوضح محمود نفادي أن مركز منفلوط شهد تأخر فتح 4 لجان وفي مركز ديروط شهد تأخر فتح لجنتين وفي مركز الغنايم شهد تأخر فتح لجنة واحدة.كان أعلن المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أنه تم تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والوحدات الحزبية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى المحافظة، ومتابعة العملية الانتخابية منذ فتح اللجان وعلى مدار اليومين من خلال الوحدات الحزبية الموزعة على مستوى مراكز وقرى ونجوع المحافظة لتذليل كل العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوق أمني في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعد الدخول دون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.