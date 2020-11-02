كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

• وحدات سكنية 110 أمتار بسعر التكلفة في مناطق متميزة بالمدن الجديدة



• انتهاء التصميمات وتحديد الأماكن بالمدن الجديدة، ويجري إعداد آلية الطرح المرتقب خلال شهر على الأكثر



• «التطوير العقاري»: وحدات «سكن لكل المصريين» تستهدف شريحة من المواطنين لا تخدمها شركات التطوير العقاري



• خبراء يؤكدون: تخلق حالة من التوازن ولن تؤثر على المطورين





اجتمع عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات وحصر الأراضي الفضاء على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات على تلك الأراضي لصالح البرنامج القومي "سكن لكل المصرين".