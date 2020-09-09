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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة موضة توضح 8 ألوان لصيف 2021

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
ألوان صيف
ألوان صيف
هويدا سعيد
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في فصل الصيف تكون الألوان ميزة، حيث إن فصل الصيف يضم عددا كبيرا من الألوان التي تتميز بالبهجة، ولكن في كل عام تختلف الألوان من عام لآخر.

وعن توقعات ألوان صيف 2021 تتحدث لـ"الدستور" خبيرة الموضة دينا إسماعيل عن توقعات ألوان صيف 2021، موضحة أن موضة الألوان لم تظهر عند خبراء الأزياء العالميين، ولكن هناك توقعات بـ:
ألوان الباستيل
ألوان الباستيل

ألوان الباستيل:
هي الألوان الناعمة مثل أرجواني، أزرق فاتح، أصفر شاحب، خوخ، مينتي، وردي شاحب يتم الحصول عليها عن طريق تمييع اللون الأبيض من أي لهجة نقية نطاق هذه الظلال واسع جدا جميع ظلال الألوان الباستيل هي مجتمعة تماما مع بعضها البعض، وكذلك مع اللون الأبيض.
اللون الفستقي
اللون الفستقي

اللون الفستقي:
اللون الفستقي هو واحد من ألوان الباستيل الفاتح والهادىء جدًا، وهو يندرج ضمن درجات اللون الأخضر وينتج عن مزج اللون الأخضر بمقدار معين من اللون الأصفر.
اللون السماوي
اللون السماوي


اللون السماوي:
هو لون السماء وهو لون يدل على الهدوء، ويتميز صيف ٢٠٢١ بهذا اللون المميز.
اللون الأرجواني
اللون الأرجواني

اللون الأرجواني
اللون الأرجواني أو الفُرْفير هو تسمية تطلق على طيف من تدرجات اللون الواقعة بين الأحمر والأزرق، ويمكن الحصول عليه بمزج الألوان الأولية الأحمر والأزرق بنسب متفاوتة، مع احتمالية إضافة كمية صغيرة جدًا من لون أولي.

اللون النيلي:
النيلي هو أحد درجات اللون الأزرق الداكن، واسمه منسوب للنيلة.

اللون الوردي:
الوردي ‏هو ما كان بلون الورد، وهو أحد تدرجات اللون الزهري وهو مختلف عنه قليلًا؛ حيث يقع بين اللون الأحمر والماجنتا في الفضاء اللوني. اللون المكمل للوردي هو الأخضر الربيعي.

اللون الأصفر:
الأصفر مكون من خليط من اللونين الأحمر والأخضر، ولكن ليس الأزرق.

اللون الاحمر:
وهذا اللون يتميز بالجرأة، وهو من الألوان التي توجد دائما في كل صيف.

الأبيض والأسود:
هما لا غنى عنهما في كل فصول السنة.

المشجرات:
استمرار هذه الموضة لهذا العام أيضا نتيجة الإقبال الكبير عليها.

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