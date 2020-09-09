حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 9 سبتمبر 2020
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء ٩ سبتمبر، وفيما يخص برج الأسد، قالت:
الاسد
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم ببعض العلاقات السرية التي لا تفصح عنها، وتعيد النظر في بعض القرارات.
عاطفيًا: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الشريك قد تورّطك في مواجهات لا طائل منها، تمهّل فهذا أفضل.
صحيًا: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحًا.
الاسد
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم ببعض العلاقات السرية التي لا تفصح عنها، وتعيد النظر في بعض القرارات.
عاطفيًا: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الشريك قد تورّطك في مواجهات لا طائل منها، تمهّل فهذا أفضل.
صحيًا: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحًا.