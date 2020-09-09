حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 9 سبتمبر 2020
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 9 سبتمبر، وفيما يخص برج السرطان، قالت:
السرطان
مهنيًا: بانتظارك مهمة جديدة تتولاها أو مسئولية كبيرة تلقى على عاتقك، لكن يخشى أن تفقد الثقة بالنفس.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في علاقة جديدة في غضون أيام.
صحيًا: الأمور وصلت إلى حدّ خطر، بادر إلى ممارسة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.
السرطان
مهنيًا: بانتظارك مهمة جديدة تتولاها أو مسئولية كبيرة تلقى على عاتقك، لكن يخشى أن تفقد الثقة بالنفس.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في علاقة جديدة في غضون أيام.
صحيًا: الأمور وصلت إلى حدّ خطر، بادر إلى ممارسة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.