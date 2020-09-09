حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 9 سبتمبر 2020
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:08 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 9 سبتمبر، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:
الجوزاء
مهنيًا: يحالفك الحظ هذا اليوم ويخفف عنك بعض الضغوط التي تتعرض لها منذ مدة، وتتغلب على بعض المصاعب.
عاطفيًا: إشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية.
صحيًا: تعاود القيام بالتمارين الرياضية المعتادة، بعدما انقطعت عنها بسبب انشغالاتك المهنية الطارئة.
الجوزاء
مهنيًا: يحالفك الحظ هذا اليوم ويخفف عنك بعض الضغوط التي تتعرض لها منذ مدة، وتتغلب على بعض المصاعب.
عاطفيًا: إشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية.
صحيًا: تعاود القيام بالتمارين الرياضية المعتادة، بعدما انقطعت عنها بسبب انشغالاتك المهنية الطارئة.